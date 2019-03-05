​Пять новых пианино марки «Михаил Глинка» доставлены в Рыбинск. Музыкальные инструменты получили в подарок три детские школы искусств – №5, 6, 7 – и детская музыкальная школа №1 имени П.И. Чайковского, куда поступили два пианино. Стоимость каждого инструмента – без малого 500 тысяч рублей.



Поставка осуществляется в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации. Основными исполнителями программы, включенной в национальный проект «Культура», являются Минпромторг и Министерство культуры страны.



Первые пианино в соответствии с государственным контрактом, заключенным между Правительством Ярославской области и Минпромторгом России, начали поступать в детские школы искусств и музыкальные школы региона в декабре 2017 года.



Из запланированных в рамках контракта 39 инструментов отечественного производства 30 Ярославская область уже получила. Остальные будут привезены до конца года.



– Программы, дающие возможность обновить музыкальные инструменты в детских учреждениях культуры, для нас имеют огромное значение, потому что сейчас изношенность этой базы в среднем составляет 75 процентов, – отметила директор департамента культуры региона Марина Васильева. – Важно, что благодаря принятым главой государства мерам мы получаем отечественные инструменты с прекрасными техническими характеристиками, качественным звуком и современным дизайном.



Пианино «Михаил Глинка» созданы российскими специалистами в сотрудничестве с чешским концерном «C. Bechstein», обладающим многолетним опытом и передовыми технологиями европейского фортепианостроения.



Возрождение и развитие отечественного производства инструментов, по мнению производителей, послужат новому витку российской исполнительской культуры.



Справка



В мае 2017 года Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ подготовить предложения, направленные на поддержку производства отечественных музыкальных инструментов в целях оснащения детских образовательных учреждений в сфере культуры. Помимо этого, программа решает задачу локализации производства пианино на территории Российской Федерации. К концу 2019 года уровень локализации составит более 50 процентов.