​5 марта ход подготовки к прохождению весеннего паводка обсудили на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.



– Предстоящий паводковый сезон обещает быть сложным: высота снежного покрова превышает среднегодовое значение на 15 сантиметров, – отметил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Поэтому на сегодня необходим четкий и оперативный обмен информацией. Особое внимание – взаимодействию с Росводресурсами по пропуску половодья и своевременному согласованию изменения режимов работы гидроузлов Волжско-Камского каскада на территории Ярославской области. Эту задачу важно решать совместно с отделом водных ресурсов Верхне-Волжского БВУ по региону.



Как сообщил начальник Главного управления МЧС РФ по Ярославской области Олег Бочаров, с 20 марта в муниципальных образованиях, потенциально подверженных подтоплению, начнутся выездные проверки. В настоящее время в регионе действуют 33 гидрологических поста, для контроля за ситуацией используются 12 беспилотников, активно применяются технологии космического мониторинга, организовано взаимодействие единой диспетчерской службы со всеми 19 муниципальными районами и городскими округами, а также со всеми старостами населенных пунктов.



Одна из главных задач в паводковый период – обеспечение населения качественной питьевой водой. Это направление является одним из ключевых в концепции новой экологической политики, реализуемой в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.



Как сообщили представители департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, в данный момент на всех водоканалах усилен контроль за качеством исходной и питьевой воды, проводятся противопаводковые мероприятия: ревизия дренажных и сетевых насосов, трубопроводов, аварийных выпусков и колодцев, резервного механического и электрического оборудования, прочистка ливневых стоков и водоотводных канав, проверка и при необходимости прочистка дренажных систем. Обеспечено резервное количество реагентов.