​В этом сезоне тушение лесных пожаров в регионе будут осуществлять 14 пожарно-химических станций СГБУ ЯО «Лесная охрана» и одна – ГПОУ ЯО «Рыбинский лесотехнический колледж». Подготовлены 992 человека и 620 единиц техники.



Такие цифры 5 марта были озвучены на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.



– Сохранение лесных ресурсов, которое обеспечивается в том числе и за счет предупреждения возгораний в пожароопасный период, – важное направление реализации новой экологической политики, разработанной по инициативе главы региона Дмитрия Миронова, – отметил заместитель губернатора Андрей Шабалин. – Кроме того, необходимо реализовать комплекс мер по предотвращению перехода огня на лесные участки с прилегающих территорий. Ведь именно последствия неконтролируемого пала травы в 90 процентах случаев становятся причиной лесных пожаров.



В прошлом году в связи с устоявшейся сухой и жаркой погодой и повышением пожарной опасности в регионе дважды вводился особый противопожарный режим продолжительностью 21 день. В лесах региона было зафиксировано всего два возгорания. Они оперативно ликвидированы и не причинили значительного ущерба.