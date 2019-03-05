​Единый региональный оператор в сфере обращения с отходами ООО «Хартия» уже инвестировал в создание в Ярославской области экологически безопасной системы обращения с отходами более 660 миллионов рублей. Основные направления проводимой работы 5 марта проанализировали на заседании комитета Яроблдумы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике.



Отмечено, что с сентября прошлого года в муниципальных образованиях обустроено 57 мест складирования мусора, установлено 5500 новых контейнеров и бункеров – это немногим меньше половины обслуживаемых регоператором. Полностью заменен контейнерный парк в Ярославле, Ростове, Некрасовском районе и Брейтове. Закуплено 70 единиц специализированной техники, отвечающей стандартам «Евро-4» и «Евро-5», оборудованной системой ГЛОНАСС. Помимо этого, для сбора и вывоза ТКО привлечено порядка 177 машин.



– Работа по созданию экологически безопасной системы обращения с отходами ведется в рамках новой экологической политики, реализуемой по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, – отметил первый заместитель директора областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Станислав Малыгин. – С начала деятельности единого регионального оператора возобновлена работа мусоросортировочного предприятия «Чистый город», благодаря чему весь объем отходов, собираемых с контейнерных площадок Ярославля, проходит сортировку. В настоящее время разработан план по дальнейшей модернизации предприятия, которая позволит увеличить мощности до 300 тысяч тонн в год.



Кроме того, региональный оператор построил мусоросортировочный комплекс на территории полигона ТКО «Селиваново» в Угличском районе. Здесь будет перерабатываться до 40 тонн вторсырья в год. Сейчас объект готовят к запуску.



В планах на этот год – приступить к модернизации полигона ТКО в Рыбинском районе, где будет создан сортировочный комплекс мощностью до 100 тысяч тонн в год. Общая стоимость – более 246 миллионов рублей.



– Также намечено начало строительства еще пяти сортировочных комплексов, – сообщил заместитель генерального директора ООО «Хартия» Виталий Шубин. – В рамках создания новой инфраструктуры стараемся охватить все населенные пункты, нуждающиеся в вывозе ТКО. Только за март у нас уже добавилось 57 новых.



Председатель думского комитета по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике Александр Тарасенков сообщил, что депутаты ведут мониторинг деятельности единого регионального оператора совместно с Правительством области.



– Особое внимание – созданию экологически безопасной инфраструктуры по обращению с отходами и тарифной политике, – сказал Александр Тарасенков. – На сегодня уровень платы населения за новую услугу по обращению с ТКО в нашем регионе остается одним из самых низких в стране.