|В Правительстве области по инициативе региональной Общественной палаты прошел круглый стол «Безопасность проживания граждан газифицированных многоквартирных домов: состояние, проблемы, пути решения». В обсуждении приняли участие представители органов исполнительной власти, мэрии Ярославля, руководители АО «Газпром газораспределение Ярославль», управляющих компаний, общественники.
– К нам поступает большое количество обращений граждан по поводу безопасности проживания в газифицированных многоквартирных домах, – отметил председатель Общественной палаты региона Сергей Березкин. – Эта тема уже поднималась нами два года назад, и сегодня она сохраняет свою актуальность. Назрела необходимость принятия комплекса решений, включающих технические, правовые, законодательные аспекты, которые обеспечат безопасность людей.
По словам заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Алексея Метелькова, органы власти в своей работе руководствуются указом губернатора «Об усилении контроля за состоянием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», на основании которого в регионе созданы межотраслевые комиссии. Они осуществляют выборочный обход домов и квартир, выявляют проблемы, а обобщенный отчет еженедельно направляют в МЧС. Наиболее распространенные вопросы, требующие решения: вывод из домов сжиженного газа в баллонах, ремонт разрушенных вентиляционных шахт.
Первый заместитель директора департамента государственного жилищного надзора Ольга Чужанова озвучила проблему отсутствия договоров между собственниками жилья и обслуживающими компаниями. Также нередко договоры на внутридомовое газовое обслуживание заключены с одной организацией, а на внутриквартирное – с другими. При этом ответственность за внутридомовое газовое оборудование несет управляющая компания, а за внутриквартирное – собственник жилья.
Как сообщили представители управляющей компании, работу обслуживающих компаний усложняет отсутствие доступа в квартиры. Так, в 2018 году специалисты не смогли попасть примерно в треть помещений в Ленинском и Кировском районах Ярославля. Причина этого – недостаточная информированность граждан об обслуживающей их дом компании, боязнь мошенников, недостаточная дисциплина и понимание ответственности перед остальными жителями дома за безопасность эксплуатации и исправность их газового оборудования.
По итогам обсуждения участники круглого стола выработали ряд предложений, которые будут направлены для рассмотрения в Правительство Ярославской области и Общественную палату Российской Федерации.
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