​В тутаевский лицей №1 в рамках губернаторского проекта «Спорт – детям» поступили новые маты, пневматическая винтовка, мячи для футбола, баскетбола, для метания, лыжные палки.



– Проект «Спорт – детям» направлен на совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений, закупку оборудования для занятий физкультурой и спортом, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Кроме того, это дает дополнительные возможности для развития сети школьных спортивных клубов, где ребята будут заниматься различными видами спорта.



Закуплены футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, маты, брусья, перекладины, гимнастические бревна, канаты, клюшки и сетки на общую сумму около 45 миллионов рублей. Что особенно важно, руководители школ сами выбирали инвентарь.



– В рамках губернаторского проект «Спорт – детям» мы получили именно то оборудование, которое было нам необходимо, – отметила директор лицея №1 Тутаевского муниципального района Наталья Шинкевич. – Централизованные поставки были несколько лет назад, и, конечно, мы очень ждали это новое оборудование. У нас большой популярностью пользуется внеурочная деятельность в спортивном объединении «Меткий стрелок». Ребята готовятся к сдаче норм ГТО по стрельбе и к соревнованиям «Призывник России».



Участниками губернаторского проекта «Спорт – детям» стали 338 образовательных организаций области: 5 начальных школ, 83 основные и 250 средних. Спортинвентарь уже доставлен в 15 муниципальных районов. Закончить поставки оборудования планируется до конца марта.