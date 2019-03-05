​5 марта в Ярославле состоялся VIII фестиваль музеев образовательных организаций региона. В нем приняли участие около 100 обучающихся школ, детских садов, организаций среднего профессионального и дополнительного образования. Гостями фестиваля стали воспитанники Гаврилов-Ямского дома детского творчества и Ярославского центра детей и юношества.



– В этом году главной темой фестиваля музеев стали события в Афганистане и 30-летие вывода из республики советских войск, – сообщила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – Ребята изучали историю той войны, биографии и судьбы своих земляков. Во многих музеях образовательных организаций региона созданы экспозиции, посвященные выпускникам – воинам-интернационалистам, есть школы, которым присвоены имена героев. И сегодня ребята рассказали о том, какую работу они проделали.



Центральное мероприятие фестиваля – конкурс активистов школьных музеев «Эхо Афганской войны». Семнадцать команд представили мультимедийные презентации и продемонстрировали теоретические знания о важнейших исторических событиях 1979 – 1989 годов, об участниках войны в Афганистане и вооружении того времени, а также умение описывать музейные экспонаты.



В этом году фестиваль школьных музеев проводился в ярославской школе №27, где организован и активно действует свой историко-мемориальный краеведческий музей. При входе в него расположена мемориальная доска, посвященная выпускникам, погибшим в Афганистане, Павлу Ефимову и Сергею Крылову. Им также посвящена экспозиция «Пламя и пепел Афгана», где представлены личные вещи и фотографии. Каждый год в памятную дату ученики приносят сюда цветы.



Также на фестивале подвели итоги конкурса «Добро пожаловать в музей!» на представление контента для интерактивной карты музеев образовательных организаций Ярославской области. Кроме того, состоялась тематическая выставка, где свои экспозиции показала 21 организация.



Справка



В числе тех, кто принимал участие в боевых действиях в Республике Афганистан, было 2452 жителя Ярославской области. 67 человек погибли, 1 пропал без вести. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, 973 ярославца награждены орденами и медалями.