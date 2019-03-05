​Сегодня на площадке ПАО «Автодизель» состоялся семинар по вопросам повышения производительности труда. Для руководителей 20 крупнейших промышленных предприятий региона была организована ознакомительная экскурсия по цеху СРД ЯМЗ-530, в ходе которой на примере реализованных проектов «Автодизеля» были представлены лучшие практики.



– О необходимости роста производительности труда опережающими темпами в целях решения системных проблем в экономике говорил Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию. И на территории нашего региона есть предприятия, которые могут поделиться накопленным опытом в этой сфере, – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – В рамках реализации нацпроекта по повышению производительности труда планируется до 2024 года вовлечь в реализацию национального проекта 87 предприятий региона и обучить около 800 сотрудников организаций методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства.



В прошлом году была разработана программа «Производительность труда и поддержка занятости в Ярославской области» на 2019 – 2024 годы. Регион принял участие в конкурсном отборе субъектов РФ, по итогам которого вошел в число 15 участников нацпроекта. Они должны обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год.



В региональной программе задействовано 11 предприятий, которые получат доступ к специальным инструментам поддержки: займам на техперевооружение под 1 процент, льготным кредитам, грантам на НИОКР от фонда «Сколково», налоговым преференциям, а также к экспортному акселератору для выхода на новые рынки. Кроме того, они могут рассчитывать на содействие в оптимизации производственных процессов.



«Автодизель», на площадке которого прошел семинар, много лет реализует мероприятия по увеличению производительности труда.



– С 2014 года, внедряя методы производственной системы, в частности, занимаясь стандартизацией рабочих мест, мы добились ежегодного роста производительности труда на 5 – 9 процентов, – рассказал генеральный директор предприятия Андрей Матюшин.



В настоящее время прорабатываются вопросы создания регионального центра компетенций, который станет эффективным объектом инфраструктуры поддержки предприятий по реализации мероприятий, направленных на повышение производительности труда.



В течение года обмен лучшими практиками между предприятиями будет продолжен.



Справка



Участники программы «Производительность труда и поддержка занятости в Ярославской области» на 2019 – 2024 годы: ООО «Завод ПСМ», ОАО «Ярославский электромеханический завод», ООО «Компания Дизель», АО «ОДК – Газовые турбины», ООО «Завод дорожных машин», ПАО «Тутаевский моторный завод», АО «Русская механика», ПАО «Ярославский радиозавод», АО «Ярославль-Резинотехника», ООО «Собрание», АО «Конструкторское бюро «Луч». Кроме того, в качестве компаний-партнеров выбраны флагманы отечественного машиностроения – ПАО «ОДК-Сатурн» и ПАО «Автодизель» (ЯМЗ).