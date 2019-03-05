​5 марта в Гаврилов-Яме прошло очередное мероприятие областного форума «Ярославский управдом». Оно было посвящено вопросам организации деятельности по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов. Участие в обсуждении приняли специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, представители общественности, а также регионального оператора по обращению с ТКО – компании «Хартия».



– Проект «Ярославский управдом» реализуется Правительством Ярославской области по поручению губернатора Дмитрия Миронова, – отметил начальник отдела организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров. – Взаимодействие с общественностью – одно из главных направлений работы органов власти, обозначенных в послании Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Встречи с жителями региона позволяют представителям департаментов объяснить людям суть происходящих изменений, ответить на все вопросы.



Главной целью форума «Ярославский управдом» является совершенствование работы ЖКХ в конкретном городе, районе или поселении. В этот раз людям помогли разобраться с нормативами и тарифами, с тем, как формируется плата за коммунальные услуги, в том числе за вывоз отходов.



– Такие консультации позволяют снять множество вопросов, – отметила начальник отдела мониторинга ГКУ «Центр управления жилищно-коммунальным хозяйством» Татьяна Бородина.



В марте завершится первый этап форума. На сегодняшний день разъяснительные семинары прошли в Гаврилов-Ямском, Борисоглебском, Первомайском, Мышкинском, Брейтовском, Пошехонском, Даниловском Некоузском, Любимском районах, а также во Фрунзенском районе Ярославля. Планируется, что мероприятиями будут охвачены все районы области. Следующие этапы форума пройдут в апреле, сентябре и ноябре этого года.