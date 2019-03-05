​Начало работ по реализации масштабного рекреационного проекта на месте демонтированной гостиницы «Чайка» в Ярославле запланировано на лето. Напомним, здесь планируется построить IТ-центр компании «Тензор», а также спорткомплекс, рестораны, рекреационные парковые зоны и многое другое для удобной жизни.



Работы по подготовке участка стартуют в мае. Уже проведены инженерные и археологические изыскания, гидрогеологическая оценка местности, санитарная рубка насаждений. На завершающей стадии находится проектирование 1-го этапа комплекса – подземной парковки: предусмотрено размещение более чем 1000 машино-мест на двух уровнях с въездом с Московского проспекта и выездом в Малый Московский переулок.



Основные показатели проекта закреплены в соглашении, подписанном губернатором Дмитрием Мироновым и генеральным директором компании «Тензор» Сергеем Уваровым по итогам Петербургского международного экономического форума 2018 года.



– Инвестиции в проект составят 3 миллиарда рублей, – сказал заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев. – Через пять лет на месте долгостроя появится современный IT-парк, который даст области около трех тысяч новых рабочих мест. Реализовать этот масштабный проект компании помогает Корпорация развития Ярославской области. Для всех этапов работ сформирована дорожная карта. Корпорация также оказывает содействие и консультационную помощь в получении согласований планируемого строительства.



Как отметил генеральный архитектор проекта Павел Гребенщиков, комплекс должен органично вписаться в буферную зону объекта ЮНЕСКО. Концепция объекта будет представлена на рассмотрение градостроительного совета при департаменте строительства Ярославской области.



На участке от улицы Малой Пролетарской до въезда в проектируемый комплекс IТ-центра предусмотрены дорожное полотно шириной 7 метров и новый светофорный объект. Проектная документация готовится к передаче на согласование в городские службы.



В рамках комплекса также планируется строительство детского сада с бассейном на 150 – 200 детей. К формированию внутреннего пространства для групповых и игровых комнат будет применен нестандартный подход, предусмотрен общий интерактивный игровой зал. Проектирование объекта находится на заключительной стадии и будет направлено на экспертизу после рассмотрения документов по подземной парковке.