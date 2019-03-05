​5 марта на коллегии управления Росреестра по Ярославской области были подведены итоги работы за прошлый год и намечены перспективные направления на 2019-й.



– Благодаря четко выстроенному взаимодействию управления с Правительством региона, органами местного самоуправления и МФЦ удалось решить целый комплекс задач и проблем, важных для социально-экономического развития Ярославской области, – отметил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – В первую очередь отмечу 100-процентное достижение значений показателей, установленных Правительством РФ для целевой модели «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества». Уровень внедрения целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», в реализации которой участвуют органы государственной власти и местного самоуправления области, составил 85 процентов. Это очень высокий результат работы региона на федеральном уровне.



В первую очередь данные целевые модели направлены на снижение административных барьеров, сокращение и соблюдение сроков предоставления государственных услуг. В частности, сокращено количество решений об отказах и приостановлениях при проведении государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета.



Важное направление взаимодействия – реализация единой земельной политики на территории региона. В рамках рабочей группы при Координационном совете по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений Ярославской области рассмотрено более 630 вопросов, а также семь ходатайств о предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов.



В результате после комплексного анализа проектов по пяти из них было принято положительное решение. Речь идет о строительстве спортивно-оздоровительного центра на территории Ярославского района, физкультурно-оздоровительного комплекса, специализированного для лиц с ограниченными возможностями, в Ярославле, создании индустриального парка типа «Greenfield» на территории моногорода Тутаева и других.



– В феврале 2018 года мы заключили со всеми органами местного самоуправления соглашения о взаимодействии и информационном обмене при осуществлении государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля, – пояснил руководитель управления Росреестра по Ярославской области Иннокентий Шастин. – Работа на всех этапах, а именно – при составлении плана проверок, в ходе контрольных мероприятий, контроля за устранением нарушений и взысканием штрафов, была нацелена на конечный результат и повышение результативности. Сотрудничество с департаментом имущественных и земельных отношений стало существенной частью этого процесса.



Успешное взаимодействие в рамках муниципального земельного контроля позволило увеличить площадь проверочных мероприятий более чем в 5,5 раза. По материалам, поступившим в органы государственного земельного надзора от органов местного самоуправления, за год наложено штрафов на общую сумму 4,9 миллиона рублей, что также в 5,5 раза превышает показатель предыдущего года.



Еще одним важным направлением стало взаимодействие в рамках рабочей группы по обеспечению внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах между смежными с Ярославской областью субъектами РФ. В рамках заключенных государственных контрактов подготовлено и согласовано описание границ региона с Вологодской, Московской и Костромской областями. В этом году работа по согласованию прохождения границ продолжается с Ивановской и Владимирской областями.