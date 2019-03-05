​Областной департамент туризма разработал информационный буклет об основных событиях фестиваля «Яркая Масленица», который проходит в регионе с 3 по 10 марта. В Ярославле событие носит статус главной Масленицы страны.



– К Масленице города и районы области подготовили новые туристические маршруты, интерактивные программы и необычные гулянья. Чтобы гостям было удобно ориентироваться, мы разработали туристическую карту, – рассказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – В ней указаны время и место основных событий. Получить буклет можно в туристско-информационном центре Ярославля, в центре развития туризма, а также в гостиницах и ресторанах региона. Кроме того, вся информация размещена на туристическом портале Ярославской области.



Основные мероприятия фестиваля «Яркая Масленица» пройдут 8 – 10 марта. На Первомайском бульваре в Ярославле, где исторически проходили масленичные гулянья, развернется фестиваль уличной еды. Здесь будет представлено современное видение масленичного меню, адаптированного к уличному формату.



Также на Первомайском бульваре установят масленичное дерево желаний высотой 5 метров, а 8 марта организуют мастер-классы для детей по росписи масленичных символов. Помогать ребятам будут кураторы арт-фестиваля – профессиональные граффитчики. Также на бульваре разместится детская площадка, будут работать 11 игровых зон, в том числе детский уличный театр.



В Ростове программа носит название «По щучьему велению». В Угличе туристско-информационный центр города к празднику разработал экскурсию «Вкусные истории Углича». В Переславле-Залесском жители и гости города смогут принять участие в мастер-классах по росписи масленичной игрушки. В музее-усадьбе «Ботик Петра I» пройдет игровая программа «Петровская масленица, или Царские проводы зимы». Основные элементы праздника восстановлены по материалам этнографических экспедиций музея и соответствуют обычаям гуляний Переславского уезда.



В Мышкине в дни праздника пройдут народные гулянья «Мышкинская Масленица» и «Масленичный балаган».



В этнографическом музее кацкарей в селе Мартыново, который представляет собой комплекс крестьянских изб конца XIX – начала XX столетия, народные гулянья пройдут по русским традициям. Кульминацией праздника станет сжигание «елового полохала» – масленичного чучела.



В Пошехонье можно принять участие в юмористическом действе «А у нас не как у вас!». Левобережный Тутаев в масленичную неделю приглашает отправиться на «Потешный двор».



– Фестиваль «Яркая Масленица» является одной из самых «высоких» дат туризма в регионе, – отметила Юлия Рыбакова. – Уже сейчас федеральные аналитические ресурсы отмечают повышенный интерес к этому событию. Так, по данным сервиса «ТурСтат», Ярославская область занимает третье место в России среди самых популярных городов и регионов для путешествий на Масленицу. Сервис бронирования отелей «Tvil.ru» сообщил, что Переславль-Залесский занял второе место среди малых городов для путешествий на 8 Марта и Масленицу.