​Служба занятости населения области предоставляет женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, возможность пройти профессиональное обучение, повысить имеющуюся квалификацию, получить новые компетенции.



– С каждой женщиной, имеющей детей в возрасте до трех лет, решившей пройти профессиональное обучение и обратившейся в органы службы занятости, проводится профориентационная работа, – рассказала директор департамента государственной службы занятости населения области Лаура Зудина. – Важно в каждом конкретном случае определить приоритетную сферу профессионального обучения с учетом требований рынка труда, выработать стратегию поведения на нем и адаптации на рабочем месте.



Наиболее востребованными у женщин профессиями являются бухгалтер, менеджер по персоналу, парикмахер, портной, делопроизводитель, секретарь руководителя, художник компьютерной графики, мастер маникюра, специалист в сфере управления государственными и муниципальными закупками и другие.



В 2018 году службой занятости профессиональное обучение было организовано для 210 женщин в период отпуска по уходу за ребенком.