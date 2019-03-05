|Служба занятости населения области предоставляет женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, возможность пройти профессиональное обучение, повысить имеющуюся квалификацию, получить новые компетенции.
– С каждой женщиной, имеющей детей в возрасте до трех лет, решившей пройти профессиональное обучение и обратившейся в органы службы занятости, проводится профориентационная работа, – рассказала директор департамента государственной службы занятости населения области Лаура Зудина. – Важно в каждом конкретном случае определить приоритетную сферу профессионального обучения с учетом требований рынка труда, выработать стратегию поведения на нем и адаптации на рабочем месте.
Наиболее востребованными у женщин профессиями являются бухгалтер, менеджер по персоналу, парикмахер, портной, делопроизводитель, секретарь руководителя, художник компьютерной графики, мастер маникюра, специалист в сфере управления государственными и муниципальными закупками и другие.
В 2018 году службой занятости профессиональное обучение было организовано для 210 женщин в период отпуска по уходу за ребенком.
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вчера, 18:00
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