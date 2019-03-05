​За прошлый год поступления от лесной отрасли в консолидированный бюджет региона увеличились почти в два раза и составили более 249 миллионов рублей.



– В недавнем послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость сохранения и приумножения природных ресурсов. Мы ведем целенаправленную работу в этом направлении в рамках новой экологической политики, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, – отметил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Продолжается реализация комплекса мероприятий по легализации оборота древесины и рациональному использованию природных ресурсов, в том числе работа с должниками по оплате использования лесов.



В случае невозможности решения вопросов с должником в мирном порядке запускается процедура судебных разбирательств. Результаты мероприятий по взысканию задолженности по оплате использования лесов размещаются в общедоступном формате на сайте департамента лесного хозяйства.



По решению суда уже расторгнуто 8 договоров с должниками. Решения вынесены с учетом неоднократных просрочек внесения арендаторами платежей по договорам и наличия вынесенных ранее судебных решений об их взыскании.



– За последние два года благодаря усилению контроля за администрированием доходов от пользования лесами и созданию для арендаторов единого правового поля удалось уменьшить количество должников в этом секторе, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – В 2017 году недоимки в бюджетную систему Российской Федерации по действующим договорам составляли 6,8 миллиона рублей, в 2018-м задолженность практически ликвидирована. На сегодняшний день только 4 арендатора лесных участков имеют долги в сумме около 100 тысяч рублей. Практика расторжения договоров аренды с должниками через суд стимулирует к своевременному исполнению обязательств по внесению платы за использование лесов.



Кроме того, в прошлом году впервые департаментом проведены аукционы по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства. В результате дополнительно в областной бюджет поступило 43,4 миллиона рублей, которые были использованы для обновления автопарка лесничеств. Закуплена 31 единица спецтехники. Это позволит значительно повысить качество проведения лесохозяйственных работ и надзорных мероприятий, а также упростит задачи при подготовке к предстоящему пожароопасному сезону.