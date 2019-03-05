​6 марта губернатор Дмитрий Миронов и начальник Северной железной дороги Валерий Танаев в ходе рабочей встречи обсудили развитие железнодорожной инфраструктуры в Ярославской области и организацию пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом.



– Северная железная дорога является одним из ключевых партнеров региона, стабильным налогоплательщиком, – сказал Дмитрий Миронов. – Наши совместные проекты направлены на развитие области. В последние годы при участии СЖД проведена газификация ряда населенных пунктов, успешно реализован проект по запуску поезда-экспресса между Ярославлем и Рыбинском. Рассчитываем на дальнейшее конструктивное сотрудничество в рамках существующих и новых проектов.



В прошлом году ОАО «РЖД» инвестировало в развитие железнодорожной инфраструктуры на территории Ярославской области более 2,9 миллиарда рублей. Выполнена реконструкция станции Данилов для увеличения ее пропускной способности. Обновлены участки контактной сети перегонов Шушково – Берендеево, Козьмодемьянск – Полянки, станции Полянки, тяговых подстанций Любим и Петровск. Модернизирован железнодорожный путь на участке Которосль – Полянки. Около 800 миллионов рублей направлено на обновление и модернизацию путевой техники.



– Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие инфраструктуры на территории Ярославской области в текущем году по сравнению с прошлым увеличены более чем в два раза – до 7,9 миллиарда рублей, – сообщил Валерий Танаев. – Основной объем программы приходится на снятие инфраструктурных ограничений, обеспечение безопасности, развитие и обновление железнодорожной системы.



Свыше 2 миллиардов рублей будет направлено на реконструкцию железнодорожных путей, около 1,6 миллиарда – на развитие предприятий путевого комплекса и приобретение техники, более 1 миллиарда – на развитие систем энергоснабжения железной дороги. Так, на ряде станций будет улучшено освещение. Работы по техническому перевооружению контактной сети пройдут на перегоне Козьмодемьянск – Полянки, тяговой подстанции Данилов. Начнется обновление железнодорожной автоматики на участке Петровск – Деболовская. Будет осуществлена реконструкция железнодорожного моста через реку Устье на участке Ростов – Семибратово.



На проекты повышения транспортной доступности для населения выделяется более 110 миллионов рублей, в том числе средства для реконструкции платформы №3 вокзала Ярославль-Главный.



Также на встрече отмечено, что сегодня в пределах региона курсируют 30 пар пригородных поездов. По данным АО «Северная пригородная пассажирская компания», в прошлом году ярославцы совершили более 3 миллионов поездок. Впервые за несколько лет отмечен рост пассажиропотока – на 0,3 процента. Продолжает пользоваться популярностью поезд-экспресс «Чайка», курсирующий из Ярославля в Рыбинск. Пассажиропоток на этом направлении за 2018 год увеличился в 4 раза – до 45 тысяч человек. С декабря прошлого года в регионе используется новый вид подвижного состава – рельсовый автобус РА-2. Он курсирует по маршрутам Рыбинск – Маслово – Рыбинск и Рыбинск – Родионово – Рыбинск.



В прошлом году РЖД вместе с департаментом туризма Ярославской области запустили новый межрегиональный туристический образовательный проект «Вагон знаний». В его рамках школьники совершили познавательные поездки в Москву на комфортабельных скорых поездах. Данный проект стал победителем в номинации «Развитие туристического потенциала» Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов.



В ходе встречи Валерий Танаев вручил Дмитрию Миронову благодарность генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова за большой вклад в развитие и обеспечение устойчивой работы Российских железных дорог.​