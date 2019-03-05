​В Ярославской области проводятся обучающие семинары для специалистов, уполномоченных на проведение муниципального земельного контроля. Первая встреча состоялась в феврале в Ростовском районе, а в начале марта очередной семинар прошел в Рыбинском районе. Были приглашены сотрудники, работающие на территории Рыбинска, Рыбинского, Большесельского, Брейтовского, Некоузского, Мышкинского и Пошехонского муниципальных районов.



– В послании Федеральному Собранию глава государства Владимир Путин уделил особое внимание теме развития сельских территорий. Одна из важнейших задач на 2019 год – повышение эффективности муниципального земельного контроля, а также государственного земельного надзора в целях вовлечения земель сельскохозяйственного назначения в оборот, – рассказал директор областного департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Необходимо включать в планы проверок территории, которые могут быть задействованы в сельском хозяйстве, начиная с самых крупных. Сельхозназначение имеют более трети земель области, при этом используется меньше половины угодий. Важно изменить ситуацию.



На семинаре выступили представители департамента имущественных и земельных отношений, управлений Россельхознадзора и Росреестра по Ярославской области. Были рассмотрены практические вопросы, связанные с выявлением нарушений земельного законодательства, оформлением материалов проверок и передачей их в органы государственного земельного надзора.



Формат мероприятия позволил участникам обменяться опытом, обсудить аспекты взаимодействия органов местного самоуправления с управлениями Россельхознадзора и Росреестра.



В рамках муниципального земельного контроля в 2018 году проверочными мероприятиями было охвачено в 5,5 раза больше земельных участков, чем в 2017-м. По итогам работы были выявлены нарушения в использовании 764 участков из 2832 проверенных. Общая сумма наложенных штрафов составила почти 5 миллионов рублей, что также в 5,5 раза превышает показатель 2017 года.



При неиспользовании сельхозземель по назначению налоговая ставка увеличивается в 5 раз: с 0,3 до 1,5 процента. Доначисленная за прошлый год сумма – 6,6 миллиона рублей.



– Среди ключевых целей, которые сегодня достигаются посредством муниципального земельного контроля: вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозугодий, сохранение и повышение плодородия почв, формирование в сознании граждан бережного отношения к земельным ресурсам, – пояснила заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Анна Желиховская.



Следующий семинар пройдет 12 марта в администрации Ярославского района.