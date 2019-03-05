​В Ярославском музее-заповеднике открылась выставка «Игра в жизнь». Она посвящена театральным кумирам, которые навсегда связали в единое культурное пространство два волжских региона – Ярославский и Костромской. Мероприятие приурочено к Году театра в России и 290-летию со дня рождения основателя национального русского театра Федора Волкова.



Выставка – результат творческого сотрудничества учреждений культуры Ярославской и Костромской областей. Создатели партнерского проекта: музеи-заповедники Ярославля и Костромы, музей театрального костюма (Кострома), музей академического театра драмы имени Ф.Г. Волкова. Также в экспозиции – предметы из частных собраний.



– В этом партнерском проекте объединились профессионалы-музейщики и театральные деятели двух регионов, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Уверена, выставка вызовет большой интерес у ярославцев и гостей города, и надеюсь, что межрегиональное культурное сотрудничество будет продолжено.



Новая выставка рассказывает о гении оперной сцены Леониде Собинове, солисте Мариинского театра оперы и балета Владимире Касторском.



Отражена в новой выставке и персона русского драматурга Александра Островского, написавшего в имении Щелыково Костромской губернии 19 пьес. Его имя сегодня носит Костромской театр драмы.



Отдельными сольными партиями в музейной экспозиции – рассказы о других дарованиях театральных подмостков: Полине Стрепетовой, Михаиле Щепкине и многих других.



В театральную атмосферу конца XIX – середины XX века зрителя погружают изысканные театральные костюмы, выполненные в том числе из драгоценных церковных тканей с золотным шитьем, эскизы к спектаклям, предметы бутафории и личные вещи известных артистов. Особое место отведено театральным афишам. Также в экспозиции присутствуют лорнеты и бинокли, веера и отличающиеся особым шиком театральные сумочки.



Организаторы выставки не ставили задачи ретроспективно показать развитие театра или оценочно сравнить два театра – Ярославля и Костромы. Все выставочные объекты – фото, вещи, мебель, костюмы – говорят о людях театра в минуты торжества их таланта, показывают моменты, которые они оставили в памяти современников и потомков.



В декорациях новой театральной выставки, которая продлит свою работу до июня, планируется проводить камерные встречи с артистами, а также представителями других театральных профессий.