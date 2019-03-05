6 марта губернатор Дмитрий Миронов провел встречу с мэром Ярославля Владимиром Волковым. Они обсудили планы развития областного центра, ремонт и уборку городских дорог, проблемы муниципального долга.



– Скоро исполнится полгода, как вы руководите Ярославлем, – отметил Дмитрий Миронов. – Это срок, конечно, небольшой, но и немаленький. В декабре депутаты муниципалитета от имени своих избирателей выдали вам кредит доверия, и приходит время подведения первых итогов работы. Думаю, вы успели вникнуть во все проблемы городского хозяйства, а их немало. И сегодня хочу обсудить ваше видение решения этих вопросов.



Особое внимание глава региона уделил уборке города от снега. Для ее решения Правительство области дополнительно выделило Ярославлю 100 миллионов рублей. Дмитрий Миронов поинтересовался, какие меры будут приняты для недопущения подобной ситуации в следующем сезоне.



– Мы проанализировали основные причины проблемы, – сообщил Владимир Волков. – Выяснилось, что в спецавтохозяйстве по уборке города не было контроля за уборочной техникой: где она находится, в каком количестве, как расходуется топливо, какие реагенты используются. Не хватало машин и водителей. Сейчас набираем людей, рассматриваем возможности закупки техники в лизинг, внедряем систему электронного контроля и уже видим экономию топлива до 30 процентов. Предприятие находится в состоянии банкротства, но нам удалось его сохранить.



Также в ходе встречи обсуждалась тема ремонта дорог. Половина городских магистралей не соответствует нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. По словам мэра, сейчас ведется ямочный ремонт. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году будет приведено в порядок 18,7 километра дорог. Впервые за несколько лет построят две новые дороги. К процессу на этапе проектирования привлечена общественность.



Губернатор отметил важность формирования городской среды, благоустройства парков и дворов. Эта работа ведется в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!». В Ярославле по результатам голосования жителей будет благоустроена 21 дворовая территория и две общественные – Юбилейный парк и парк 30-летия Победы.



Кроме того, в городе решается транспортная проблема. Обновляется подвижной состав: в этом году закуплено семь троллейбусов, в планах – еще двадцать. Планируется приобрести и 50 низкопольных крупногабаритных автобусов.



Идет совершенствование социальной инфраструктуры: предусмотрено строительство двух детских садов, двух яслей и школы. Сейчас ведутся работы по выделению земельных участков, готовится проектно-сметная документация.



Организован снос расселенных домов, которые представляют опасность в криминальном плане: эта проблема была выявлена по итогам встреч мэра с жителями Ярославля. В реестр попало 51 такое строение, все они будут ликвидированы без привлечения бюджетных средств.



Также Владимир Волков рассказал о мерах, принимаемых для сокращения муниципального долга.​