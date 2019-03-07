​6 марта в Ярославле на Советской площади прошла серия финальных игр всероссийских соревнований для юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. Поддержать ребят на каток пришел губернатор Дмитрий Миронов.



Глава региона посетил матч между командами Некрасовского и Рыбинского районов, который закончился со счетом 13:3. Также в турнире приняли участие хоккеисты из областного центра, Рыбинска Тутаевского, Переславского, Даниловского, Угличского, Брейтовского, Некоузского, Первомайского и Ярославского районов.



Первый матч играли хоккеисты 2004 – 2005 годов рождения из Ярославля и Переславля-Залесского. Победу со счетом 2:1 одержала команда из областного центра. Рыбинск и Переславль-Залесский соревновались в двух возрастных группах – средней и младшей. Матч средней возрастной группы закончился уверенной победой рыбинцев со счетом 4:1. А в младшей группе выиграли переславцы со счетом 3:2. Финальная игра турнира определила победителя в средней возрастной группе между командами Ярославского и Рыбинского районов. Со счетом 10:6 победу вырвали юные хоккеисты, представляющие Ярославский район. Турнир для ребят, занимающихся хоккеем непрофессионально, стартовал 17 февраля.



Победители и призеры получили медали. Также специальными призами отмечены лучшие защитники, нападающие, вратари и капитаны команд-финалистов.



– Этот турнир стал доброй традицией для нашего региона, – сказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный. – Юные спортсмены со всей Ярославской области приняли участие в этих играх. Яркая борьба, неподдельная воля к победе и искренняя любовь к хоккею сплотили всех ребят. Уверен, в следующий раз он принесет еще больше незабываемых впечатлений и спортсменам, и болельщикам.



В этом году отмечается 70-летие появления хоккея с шайбой на Ярославской земле. В конце марта на открытом катке на главной площади города пройдет товарищеская игра, посвященная этому историческому событию. На лед выйдут ветераны хоккея и легенды СССР. Организаторами соревнований выступают департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области, спортивный клуб «Буревестник – Верхняя Волга», региональная федерация хоккея и местное отделение всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба». Кроме того, в подготовке соревнований принимает участие известный хоккеист, депутат облдумы Андрей Коваленко.