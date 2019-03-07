​Сегодня в Государственном училище олимпийского резерва по хоккею стартовали соревнования по художественной гимнастике «Чемпионат Ярославской области».



– В нашем регионе этот изящный вид спорта очень популярен, им с огромным удовольствием занимаются более тысячи воспитанниц, – отметил заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев. – Главная цель чемпионата – выявить и поддержать одаренных детей. Желаю юным спортсменкам удачи и воли к победе!



В чемпионате области принимают участие более 100 юных гимнасток из городов Ярославской области, Москвы и Казани. Девочки смогут продемонстрировать свое мастерство в групповых и индивидуальных упражнениях. Соревнования завершатся 7 марта.