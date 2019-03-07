​С 8 по 10 марта в рамках фестиваля «Яркая Масленица» в центре Ярославле будут работать гастрономические ряды.



На Советской площади города будут представлены рестораны с традиционным масленичным меню, а также новыми рецептами. Можно будет отведать блинкейки, блинроллы, блинбуреки, блинафли, блинурму и запить все горячими блинтвейном или блиновухой.



Гастроэнтузиасты и специалисты по уличной еде расположатся на Первомайском бульваре за первым русским театром. Там можно будет попробовать эксклюзивные блюда, приготовленные из местных продуктов: чипсы из синей брейтовской картошки, блины с луковым мармеладом, фермерскими сырами, паштетом из перепелиной печени, ярославский шоколад, а также многое другое. Всего на «Яркой Масленице» приготовят 60 видов блинов.



– Мы видим, что гостей региона привлекают нестандартные для фастфуда блюда, приготовленные из местных продуктов, – говорит директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Немаловажным фактором является удобная упаковка. Именно поэтому второй год подряд мы работаем над формированием нового восприятия уличной еды. Оценить вкус территории на «Яркой Масленице» смогут все желающие, мы приглашаем!



На гастрономическом фестивале пройдут мастер-классы от шеф-поваров, а также кулинарные битвы, в которых примут участие шеф-повара, блогеры, рестораторы. Известные в Ярославле женщины представят тещины блины. Кроме того, на Первомайском бульваре пройдет гастрономический квест. Участникам необходимо будет выполнить шесть заданий, за каждое получить продукт, а на финише составить рецепт главного блюда.



Также в этом году в 30 ресторанах и кафе региона в праздничную неделю действует специальное блинное меню. Найти участников акции можно на сайте «Главная Масленица страны»: http://xn----7sbabaifv1axfkkg1dye4g.xn--p1ai/.