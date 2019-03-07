​8 марта закончится первая из трех смен стажировки ярославских студентов в международном детском центре «Артек». Ее проходят 30 студентов трех вузов: ЯрГУ имени П.Г. Демидова, ЯГПУ имени К.Д. Ушинского и ЯГТУ. В ходе обучения юноши и девушки знакомятся с историей знаменитого лагеря, его достопримечательностями, изучают технику безопасности, должностные инструкции вожатого и психологические аспекты работы с детьми – азы воспитательской деятельности.



– Студенты вузов познакомились с правовыми основами работы в лагере, особенностями работы с детьми различных возрастных категорий, прошли тренинги на командообразование, освоили работу во временных детских коллективах, изучили вопросы разрешения конфликтов в группе детей, – рассказала заместитель начальника управления по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области Наталья Кабанова. – Вожатые овладели методикой разработки программы летней лагерной смены, методикой планирования работы, особенностями организации общелагерных и отрядных мероприятий, познакомились с традициями «Артека».



Постигать секреты вожатского мастерства стажерам помогают опытные вожатые. Они консультируют студентов по всем рабочим вопросам, начиная с оформления педагогического дневника и заканчивая техникой взаимодействия с детьми. Кроме того, ребята часто встречаются с представителями научного сообщества и бизнес-структур. Но большую часть обучения составляет работа в отрядах.



​Применить полученные навыки ярославские студенты смогут уже этим летом: пилотная смена пройдет в детском оздоровительном лагере имени М. Горького. Подготовка вожатых для «Артековских смен» проводится в рамках соглашения о сотрудничестве, которое было подписано в 2018 году Правительством Ярославской области, МДЦ «Артек», ЯрГУ, ЯГПУ и ЯГТУ.