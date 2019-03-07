​Сегодня в Ярославле прошло областное торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, который отмечается в России 8 марта. Губернатор Дмитрий Миронов поздравил представительниц прекрасного пола с наступающим праздником и вручил ряд наград.



Глава региона отметил, что сегодня женщины все чаще становятся лидерами в самых разных сферах общественной жизни. Занимают ответственные посты в государственном управлении и экономике, здравоохранении и образовании, культуре и социальной сфере, служат в органах правопорядка и юстиции, в армии и силовых структурах. Составляют славу региона и всей страны в спортивных и профессиональных соревнованиях.



– Но главное – ваш решающий вклад в воспитание детей, в создание в семьях неповторимой атмосферы тепла, любви и заботы, – сказал Дмитрий Миронов. – Каждая счастливая семья – это неповторимый мир, в центре которого находитесь вы, милые женщины. Вы своим примером даете своим детям нравственный ориентир на всю жизнь, вы окружаете заботой старшее поколение, вы вдохновляете мужчин на труд и творчество. Желаю вам счастья, мира и здоровья. Пусть достаток и благополучие будут в ваших семьях, а дети радуют вас своими успехами и достижениями!



Глава региона вручил награды жительницам региона. Медали «За труды во благо земли Ярославской» I степени удостоена директор Белогостицкой средней общеобразовательной школы Нина Менячихина. Она возглавляет это учебное заведение 33 года, а общий стаж ее педагогический работы – 55 лет. По результатам независимой оценки родителями качества деятельности образовательных организаций школа набирает баллы выше районных и областных показателей.



Также глава региона вручил Почетный знак Алексея Петровича Мельгунова первому заместителю директора департамента образования Рыбинской администрации Светлане Смирновой. Почетные грамоты и благодарности получили представительницы различных отраслей – образования, здравоохранения, строительства, добившиеся в них успехов.



Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом.​