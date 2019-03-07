​В преддверии 8 Марта губернатор Дмитрий Миронов пообщался с женским активом региона. Вместе они обсудили темы развития театрального искусства, профилактики в сфере здравоохранения, продвижения массового спорта, патриотического воспитания. На встрече присутствовали представительницы образовательных, медицинских, молодежных, спортивных, правоохранительных, культурных организаций, а также вдовы погибших сотрудников УМВД.



– У нас с вами сложилась добрая традиция встречаться накануне Международного женского дня в неформальной обстановке, – сказал в начале встречи Дмитрий Миронов. – Мне очень приятно лично поздравить вас с наступающим праздником и пожелать здоровья, счастья, семейного благополучия. Вы представляете женские общественные объединения, ведущие учреждения культуры, здравоохранения, образования. В этих сферах основная нагрузка, как правило, ложится на женщин. Мне хотелось бы не только поздравить вас с праздником, но и поговорить на разные темы, которые вас волнуют.



Депутат областной Думы Ольга Хитрова рассказала главе региона о творческом проекте «Путешествие в мир театра народов России для маленьких детей». А сенатор от Ярославской области Наталия Косихина предложила проводить в области фестиваль детского театрального искусства.



– Изучать искусство надо с самого раннего возраста, когда только открывается мир прекрасного, – высказала мнение Наталия Косихина. – Очень хороший проект был реализован в прошлом году в Данилове, где дошкольные учреждения поставили своими силами настоящие спектакли, со всеми атрибутами: афишами, звонками, гостями. Получился праздник детства и красоты. Думаю, надо использовать этот опыт, дополнить его и распространить на весь регион.



Инициативу поддержала руководитель театра юного зрителя Наталья Прокина. Она также поблагодарила главу региона за поддержку ТЮЗа, которому в последние полтора года с областной помощью удалось обновить материально-техническую базу. Дмитрий Миронов отметил, что, безусловно, такие проекты требуют внимания со стороны власти, требуют развития, и обещал содействие в их реализации.



Еще одной темой встречи стала медицинская профилактика. Заведующая кардиологическим отделением ГБУЗ ЯО «Ярославский областной клинический госпиталь ветеранов войн – международный центр по проблемам пожилых людей «Здоровое долголетие» Мария Можейко пригласила главу региона на первый областной форум общественного здоровья, который пройдет в марте. На форуме будут подведены первые итоги работы по предупреждению заболеваний.



– Медики при создании стратегии «10 точек роста» выступили за создание единого профилактического пространства, – рассказала Мария Можейко. – И мы за эти два года многое сделали. Проехали всю область, провели большую скрининговую работу, выявили много случаев заболевания диабетом. И всколыхнули область. Жители стали отказываться от курения, заниматься физкультурой. Будем продолжать эту работу. И на форуме решим, в какую сторону мы должны двигаться.



Тему здорового образа жизни поддержала директор ГАУ ЯО «Спортивно-адаптивная школа» Наталья Зыкова, которая рассказала о развитии в регионе водных видов спорта.



– В 2018 году при поддержке Правительства был организован фестиваль «Иволга», который охватил все города и поселки, где есть бассейны, – сообщила она. – Мы вовлекли в соревнования около 3 тысяч человек, которые не имеют отношения к спорту высших достижений. По итогам этих стартов будут выявлены одаренные дети. И мы их переводим на бесплатные места в спортивных школах.



В свою очередь, губернатор рассказал о реализации в регионе проекта «Спорт – детям». В его рамках 340 школ получат новое оборудование: мячи, маты, перекладины, канаты, сетки, винтовки для сдачи норм ГТО. Все это поможет привлечь детей к занятиям физкультурой.



Также в ходе общения был поднят вопрос патриотического воспитания и связанного с ним добровольческого движения.



А в завершение встречи глава региона рассказал о том, как 8 Марта было принято отмечать в его семье.



– Маму освобождали от домашних дел, я своими руками делал ей открытки с помощью выжигательного аппарата, от которого было много дыма. Обязательно дарили цветы – неважно какие, главное, что букет был легким и весенним. Мама в моей жизни самый дорогой и любимый человек, и, несмотря на то что руковожу регионом, я для нее все равно остаюсь ребенком. И это, наверное, правильно. Добавляет сил. Материнская поддержка всегда воодушевляет.