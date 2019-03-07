​До 24 сентября жительницы Ярославской области могут подать заявку на участие в федеральном образовательном проекте «Мама-предприниматель». К участию в нем приглашаются женщины, имеющие несовершеннолетних детей, и женщины, находящиеся в декретном отпуске, не ведущие официальную предпринимательскую деятельность или ведущие ее не более года. В регионе проект пройдет уже в третий раз.



– В 2017 и 2018 годах в рамках проекта «Мама-предприниматель» 54 жительницы Ярославской области прошли бесплатное обучение основам предпринимательства, а две победительницы получили гранты на открытие своего дела, – сообщила заместитель директора департамента инвестиций и промышленности – председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. – Но и без гранта многие участницы открыли и ведут свой бизнес, зачастую в наиболее знакомой для себя нише – производстве товаров или оказании услуг для женщин.



Проект призван сформировать у женщин необходимые компетенции и знания для организации собственного бизнеса, нацелен на развитие социальной сферы, рост доли малого бизнеса в структуре ВВП, снижение уровня безработицы в России. Эти темы были озвучены в послании Президента Федеральному Собранию: поддержку малого и среднего предпринимательства он назвал в числе приоритетов региональной политики.



Проект «Мама-предприниматель» реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и комитетом по развитию женского предпринимательства общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Соорганизатором и грантодателем выступает благотворительный фонд «Амвэй» «В ответе за будущее». В Ярославле проект проходит при поддержке инвестиционного блока Правительства Ярославской области.