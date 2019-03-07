​8 марта в Ярославле в рамках «Яркой Масленицы» на Первомайском бульваре откроется фестиваль уличного искусства «Раскрась город к весне». Участие в нем примут профессиональные художники, любители и все желающие.



– «Яркая Масленица» – это сочетание традиционных и новых обычаев праздника, – отметила директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. – Мы учитываем, что сейчас набирает популярность именно городской туризм. Необходимо развивать варианты отдыха для любителей городских путешествий. И поэтому уже второй раз проводим в Ярославле фестиваль уличного искусства и фестиваль уличной еды, которые стали современным форматом привычных гуляний.



В день открытия фестиваля состоятся мастер-классы для детей по расписыванию масленичных символов – карнавальных масок. Помогать ребятам будут кураторы арт-фестиваля – профессиональные граффитчики. Также на Первомайском бульваре появится масленичное дерево желаний высотой 5 метров. Гости праздника смогут повесить на него зеленые ленточки, символизирующие листочки. Там же можно будет увидеть тантамарески и кинетические арт-объекты на масленичную тематику.



Кроме того, в дни Масленицы, 8 и 9 марта, можно будет присоединиться к городской прогулке «Масленичный карнавал», которую разработал центр развития туризма «Ярославия». Ее участники побывают за кулисами театра драмы имени Федора Волкова, узнают о традициях русских масленичных карнавалов XVIII – XIX веков и истории карнавальных масок. Кроме того, гостям предложат прогуляться по ремесленным рядам на улице Кирова, увидеть арт-выставку масленичных кукол на улице Андропова. Завершится прогулка эксклюзивным гастрономическим интерактивным действом.