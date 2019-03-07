​Развитие малого и среднего предпринимательства в Ярославской области, использование государственных мер поддержки, а также актуальные вопросы улучшения делового климата в регионе обсудили 6 марта предприниматели, депутаты, представители общественности и органов власти в ходе заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству.



- По итогам 2018 года почти в 2 раза вырос объем закупок у малого и среднего бизнеса региона, растет количество занятых в данном секторе: пятая часть трудоспособного населения области работает в МСП. Это выше средних показателей по ЦФО и стране в целом, – сообщил на заседании заместитель Председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Наша задача - поддержать развитие этого направления, которое названо Президентом в послании федеральному собранию одним из приоритетным в региональной политике. Реальное улучшение делового климата возможно только при совместной работе бизнеса и власти. Корсовет, который в этом году отмечает свое 20-летие, и является такой важной диалоговой площадкой.



Получателями региональных мер поддержки в 2018 году стали более 2,2 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области. Общий объем кредитования сектора МСП в регионе составил 55,8 млрд. рублей. Портфель действующих микрозаймов и поручительств, выданных Фондом поддержки МСП области, на конец 2018 года составил 545,3 млн. руб., увеличившись за 2018 год на 66,7 млн. руб. или на 13,9 %. Региональной лизинговой компанией Ярославской области в 2018 году с субъектами индивидуального и малого предпринимательства заключено 32 договора лизинга на общую сумму 345,2 млн. руб. С октября 2018 в регионе функционирует Центр комплексной поддержки предпринимателей «Мой бизнес».



В ходе заседания координационного совета предприниматели отметили необходимость дальнейшей работы по снижению административной и налоговой нагрузки, регулированию тарифов, устранению нормативно-правовых и организационных барьеров.



- Координационный совет имеет опыт решения системных проблем в разных сферах. В ближайшее время создадим рабочую группу по взаимодействию с налоговой службой. Первое ее заседание проведём уже в текущем месяце, - заявил председатель Координационного совета по малому и среднему предпринимательству Александр Кучменко.



Справка



Координационный Совет по малому и среднему предпринимательству при Губернаторе области является консультативно-совещательным органом, созданным в Ярославской области в 1999 году. Совет создан в целях привлечения субъектов МСП к выработке и реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства. В состав Координационного Совета входят 77 членов: предприниматели, депутаты, представители органов исполнительной власти и общественных объединений предпринимателей. В 2019 планируется проводить заседания ежеквартально.