​Дорогие женщины!



Поздравляю вас с днем 8 Марта!



Этот всеми любимый праздник прекрасной половины человечества, наполненный душевным теплом и благодарностью, давно стал символом наступающей весны, торжества красоты и обновления природы.



Мы восхищаемся вашим жизненным оптимизмом, энергией, умением сочетать профессиональные достижения с удивительной женственностью и обаянием.



Благодаря вам в обществе остаются незыблемыми вечные ценности – любовь, семья, верность. Они украшают нашу жизнь и наполняют ее особым смыслом.



Пусть у вас будет как можно больше светлых и радостных дней! Здоровья вам, благополучия, внимания и заботы родных и близких людей!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов