​Дорогие женщины!

Поздравляю вас с днем 8 Марта!

Этот всеми любимый праздник прекрасной половины человечества, наполненный душевным теплом и благодарностью, давно стал символом наступающей весны, торжества красоты и обновления природы.

Мы восхищаемся вашим жизненным оптимизмом, энергией, умением сочетать профессиональные достижения с удивительной женственностью и обаянием.

Благодаря вам в обществе остаются незыблемыми вечные ценности – любовь, семья, верность. Они украшают нашу жизнь и наполняют ее особым смыслом.

Пусть у вас будет как можно больше светлых и радостных дней! Здоровья вам, благополучия, внимания и заботы родных и близких людей!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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