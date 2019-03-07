|Дорогие женщины!
Поздравляю вас с днем 8 Марта!
Этот всеми любимый праздник прекрасной половины человечества, наполненный душевным теплом и благодарностью, давно стал символом наступающей весны, торжества красоты и обновления природы.
Мы восхищаемся вашим жизненным оптимизмом, энергией, умением сочетать профессиональные достижения с удивительной женственностью и обаянием.
Благодаря вам в обществе остаются незыблемыми вечные ценности – любовь, семья, верность. Они украшают нашу жизнь и наполняют ее особым смыслом.
Пусть у вас будет как можно больше светлых и радостных дней! Здоровья вам, благополучия, внимания и заботы родных и близких людей!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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