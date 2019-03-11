​В Ярославле во Дворце молодежи состоялся финал шестого регионального этапа всероссийского конкурса «Чайка-2019», посвященного полету в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.



В конкурсе приняли участие девушки в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие достижения в различных сферах деятельности: профессиональной, творческой, спортивной, общественной.



– Каждый день с душой и на высоком профессиональном уровне выполнять свою работу, а все свободное время посвящать социально значимым проектам – это ежедневный подвиг участниц конкурса «Чайка», – отметила заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Вера Даргель. – Именно такие девушки становятся примером для молодежи нашей страны, демонстрируя образ молодого гражданина, имеющего активную гражданскую позицию и привлекательную историю успеха. Несмотря на личные качества и высокие достижения, участие в конкурсе для них – серьезное испытание, которое позволяет оценить собственные возможности и открыть для себя новые горизонты. Не сомневаюсь, что после конкурса они продолжат работу над различными проектами и добьются больших успехов.



Среди участниц конкурса этого года – педагоги, тренеры, организаторы мероприятий, поэтесса, фотограф, художник, спортсменка по вольной борьбе, аналитик и работники сферы культуры и молодежной политики.



Конкурс включал три этапа: интеллектуальный, спортивный и творческий. В финале участницы представили творческие самопрезентации. Жюри, которое возглавил Герой Российской Федерации, участник боевых действий Михаил Ланцев, оценивало оригинальность идеи, целостность воплощения, творческий подход, качество исполнения, соответствие тематике конкурса.



Победительницей стала психолог, специалист ГАУ ЯО «Дворец молодежи», руководитель актива студентов Дарья Соколова. Она является автором психологических тренингов, мастер-классов и семинаров для школьников и студентов, организатором и членом жюри всероссийского фестиваля авторской песни «Четыре четверти». Награждена стипендиями Оксфордского Российского фонда и губернатора Ярославской области. Дарья Соколова получила звание «Чайка-2019» и возможность выступать за Ярославский регион на всероссийском этапе конкурса в следующем году.



Второе место присуждено специалисту ярославской школы-интерната Александре Муриной, третье – педагогу-организатору Елене Ефремовой.



Организаторами конкурса выступили департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области и ГАУ ЯО «Дворец молодежи».