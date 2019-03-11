​На заседании рабочей группы при Государственном совете РФ при участии представителей регионов, в том числе Ярославской области, обсуждалась реализация федерального проекта «Чистая вода». Речь шла об улучшении водоснабжения городских и сельских поселений, состояния инженерных сетей и сооружений, а также о тарифообразовании в отрасли.



– Повышение качества питьевой воды посредством модернизации системы водоснабжения с использованием перспективных технологий – одно из основных направлений реализации концепции новой экологической политики, разработанной в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Виктор Неженец. – С этого года региональная программа «Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области» стала частью федерального проекта «Чистая вода». В рамках национального проекта «Экология» разработан его региональный паспорт. Вместе с документами по проекту «Оздоровление Волги» он направлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.



На реализацию региональной программы в прошлом году было выделено около 23 миллионов рублей из областного бюджета и 1 миллион 600 тысяч рублей из бюджетов муниципальных образований.



– Завершены работы по строительству централизованных систем водоснабжения в Рыбинском районе и водоотведения в Ростовском, выполнены мероприятия на одном переходящем строительном объекте в Борисоглебском районе, – пояснил и. о директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев. – В этом году реконструкция объектов питьевого водоснабжения продолжится. На эти цели предусмотрено около 32 миллионов рублей, из которых из федерального бюджета – 30,5 миллиона, из областного – 1,27 миллиона. До 1 мая необходимо завершить инвентаризацию объектов водоснабжения.



В числе первоочередных мероприятий на 2019 – 2021 годы – строительство станции водоочистки (обезжелезивания) и насосной станции второго подъема с закольцовкой наружных сетей водопровода в рабочем поселке Красные Ткачи Ярославского района, строительство очистных сооружений водоснабжения в селе Купанском городского округа Переславль-Залесский, реконструкция системы водоснабжения села Великого Гаврилов-Ямского района и другие.