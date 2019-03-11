​В рамках профилактической акции «Снегоход» сотрудники региональной инспекции административно-технического надзора, МЧС и МВД проверили более 400 единиц поднадзорной техники. К административной ответственности привлечены 145 человек.



– Кроме того, в рамках профилактической акции были установлены факты эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, а также зафиксированы факты управления техникой, не зарегистрированной в установленном порядке, – сообщил заместитель начальника инспекции административно-технического надзора Игорь Буянов. – При этом лица, управляющие данными самоходными машинами, не могли подтвердить право собственности на технику. Также выявлен факт эксплуатации снегохода с измененными маркировочными данными. Транспортные средства, в отношении которых были выявлены эти нарушения, эвакуированы и переданы в ГИБДД для проведения дальнейших следственных мероприятий.



Рейды были организованы в районе акваторий водных объектов. Главная задача – обеспечение безопасности использования самоходной техники, а также жителей, которые могут находиться в зоне ее движения.



Основные нарушения, выявляемые при осмотре: эксплуатация самоходной техники без прохождения ежегодного технического осмотра и регистрации в установленном порядке.



В минувшие выходные инспекторы проверили 78 снегоходов в акватории Рыбинского водохранилища, реки Волги и озера Неро. К ответственности привлечены 35 человек.