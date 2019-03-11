​В Ярославском муниципальном районе прошел рейд по выявлению фактов нецелевого использования гражданами древесины, полученной по договору купли-продажи для собственных нужд. Инспекторы регионального департамента лесного хозяйства проверили четыре земельных участка, на которых предполагалось строительство индивидуальных жилых домов. В ходе обследования нарушений законодательства не выявлено.



– Контроль за целевым использованием древесины – одно из многих направлений по легализации оборота древесины, активизированных в регионе в рамках новой экологической политики, – пояснил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Она реализуется по инициативе губернатора, и в числе главных задач – сохранение природных ресурсов.



В Лесном кодексе Российской Федерации прописано право граждан заготавливать древесину для собственных нужд, например, для строительства дома, ремонта хозяйственных построек, использования в качестве топлива. На строительство дома гражданин имеет право получить 1 раз в 20 лет древесину в объеме 100 кубометров, на ремонт дома – 1 раз в 10 лет в объеме 30 кубометров. Если речь идет о дровах для отопления, то гражданин имеет право 1 раз в год получить древесину в объеме 20 кубометров. Для иных целей определен объем до 10 кубометров 1 раз в 5 лет на семью или одиноко проживающего гражданина.



– По истечении двух лет с момента заключения договора купли-продажи государственные лесные инспекторы проводят проверку на предмет целевого использования древесины, – сообщил директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев. – В случае установления факта нецелевого использования предусмотрено начисление неустойки в размере, в 10 раз превышающем стоимость лесных насаждений по договору купли-продажи. Сумма может составить почти 200 тысяч рублей. В 2018 году проведено 368 проверок, в ходе которых выявлено 25 случаев нецелевого использования лесных ресурсов.