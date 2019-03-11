​В воскресенье в городах и муниципальных районах региона прошли финальные мероприятия фестиваля «Яркая Масленица», стартовавшего 3 марта.



– Фестиваль «Яркая Масленица» позволяет нам работать с «низким» сезоном, наращивать туристический поток в регион, заполнять гостиницы, увеличивать налоговые поступления в бюджет региона, – сказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.



Жителей и гостей региона на «Яркой Масленице» ждали театрализованные представления, фольклорные праздники, фестиваль уличного искусства и гастрономический фестиваль, а также самая большая выставка масленичных кукол. Всю праздничную неделю под охраной гвардейцев Масленицы горел масленичный огонь.



На фестивале уличной еды на Первомайском бульваре в Ярославле можно было попробовать эксклюзивные блюда, приготовленные из местных продуктов: чипсы из синей брейтовской картошки, блины с луковым мармеладом, фермерскими сырами, паштетом из перепелиной печени, ярославский шоколад. Всего на «Яркой Масленице» было приготовлено 60 видов блинов.



Также на Первомайском бульваре можно было загадать желание, повесив зеленую ленточку на масленичное дерево желаний высотой 5 метров.



На Советской площади областного центра впервые прошло «Главное блинбекю страны». Жители и гости города могли попробовать блинкейки, блинроллы, блинбуреки, блинафли, блинурму и запить все горячими блинтвейном или блиновухой. Здесь же прошли кулинарные мастер-классы. Ярославские повара показали, как можно приготовить новые веселые масленичные блюда – блинопиццу, блиндоги, блинмени, блинуши.



Для детей были организованы мастер-классы по расписыванию масленичных символов – карнавальных масок. Помогали ребятам кураторы арт-фестиваля – профессиональные граффитчики.



Кроме того, в рамках фестиваля прошла городская прогулка «Масленичный карнавал», которую разработал центр развития туризма «Ярославия». Ее участники побывали за кулисами театра драмы имени Федора Волкова, узнали о традициях русских масленичных карнавалов XVIII – XIX веков и истории карнавальных масок.



На фестивале «Яркая Масленица» работала съемочная группа Первого канала. В ближайшее время на федеральном телеканале выйдет программа «Непутевые заметки» с рассказом о праздничных гуляньях в городах Ярославии.