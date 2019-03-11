​16 марта в Некрасовском районе пройдет чемпионат Ярославской и Костромской областей по охотничьему биатлону. Мероприятие будет организовано на территории учебно-тренировочного полигона Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. О своем участии в соревнованиях уже заявили команды из Москвы, Костромы, Ярославля, Нижнего Новгорода, Владимира и Вологды.



– География участников чемпионата с каждым годом расширяется. В прошлом году это мероприятие стало межрегиональным, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – В этом году с учетом большого количества участников и гостей разных возрастных категорий запланирована не только спортивная, но и большая развлекательная программа. Уверен, что соревнования станут ярким событием и для спортсменов, и для болельщиков.



Планируется, что на чемпионат приедут порядка 40 команд. Победители определятся в общем и индивидуальном зачете, специальные призы получат самые меткие среди мужчин и женщин.



Для болельщиков 16 марта из областного центра будут организованы автобусы на чемпионат. Они отправятся от станции Ярославль-Главный в 8.30.



Во время праздника департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области запустит акцию: сделай селфи на чемпионате и выложи его в соцсети с хештегом #Охбиатлон76. Автор самого оригинального снимка получит в подарок смартфон.



Получить дополнительную информацию по организации и проведению чемпионата можно по телефону (4852) 78-61-66. С положением о проведении мероприятия можно ознакомиться на сайте департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области: http://www.yarregion.ru/Pages/presscenter/news.aspx?newsID=14940.



Справка



Охотничий биатлон – особый вид спорта. Экипировка участников включает в себя охотничьи лыжи шириной не менее 15 сантиметров с мягким креплением, охотничье гладкоствольное ружье, а также патронташ. Кроме того, участники проходят все дистанции без использования палок.



Протяженность лыжни – 3 километра. В каждом забеге участвуют шесть спортсменов. Старт – по 2 человека с интервалом 15 секунд. Стрельба на огневом рубеже, который находится через 1,5 километра дистанции, ведется без применения оптики из положения стоя, без упора, по неподвижному силуэту «кабан». Сборка оружия осуществляется непосредственно перед стартом, разборка – сразу после финиша. В зачет принимаются результаты трех выстрелов, поразивших прицельную мишень.