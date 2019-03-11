Потенциал Ярославской области был представлен на XIV международной туристической выставке «Интурмаркет-2019», которая проходила в Москве 9 – 11 марта.



В этом году мероприятие открыла заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, которая подчеркнула, что развитию туризма в стране сегодня уделяется огромное внимание.



– Мы разрабатываем амбициозные планы по поддержке и продвижению наших туристических возможностей как для российских граждан, так и для иностранных гостей, – сказала она.



В рамках посещения стендов регионов Ольга Голодец отметила, что Ярославская область в последнее время серьезно увеличила туристический поток, потому что четко видит концепцию своего позиционирования на отечественном и международном рынке.



В этом году одним из ключевых мероприятий Ярославской области на «Интурмаркете» стала презентация туристического аудиогида по городам региона, подготовленного совместно с крупным бизнес-партнером.



– Аудиогид «Ярославия. Большое автомобильное путешествие» включает 69 аудиоэкскурсий, посвященных туристическим продуктам и достопримечательностям, – рассказала директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. – Новинку можно найти на портале «izi.TRAVEL». Любой турист может воспользоваться аудиогидом бесплатно. Рассчитываем, что этот помощник сделает путешествия по Ярославской земле еще более интересными, познавательными для наших гостей и будет способствовать дальнейшему росту турпотока.



Также на «Интурмаркете» было подписано соглашение о сотрудничестве межу департаментом туризма Ярославской области и администрацией Владимирской области. Документ предусматривает размещение сторонами социальной рекламы, обмен информационными материалами по продвижению турпродукта регионов, содействие установлению и расширению деловых контактов между субъектами малого и среднего предпринимательства, развитие традиционных и открытие новых туристических маршрутов. Кроме того, на взаимовыгодной основе будут организованы ознакомительные туры для представителей туристических компаний и средств массовой информации Ярославской и Владимирской областей.



Обширная деловая программа выставки включала круглые столы, презентации и семинары по актуальным проблемам туристической отрасли. Перед участниками выступили более 40 экспертов. Кроме того, в рамках мероприятия прошла церемония награждения победителей конкурса «Лучший туристский портал – 2018». В числе лауреатов – ресурс «Visityaroslavia».