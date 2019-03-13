​В Ярославль прибыла делегация Немецко-Российского экономического союза, представляющего интересы среднего бизнеса. 13 марта в Правительстве области гостям презентовали инвестиционный потенциал региона, а также рассказали об имеющемся опыте международных связей.



– Ярославский регион обладает мощным промышленным потенциалом и занимает лидирующие позиции в Центральном федеральном округе по индексу промышленного производства, – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Формирование благоприятного инвестиционного климата, в том числе и для бизнес-партнеров из других стран, является одним из самых важных направлений деятельности органов исполнительной власти. Уверен, что развитие сотрудничества с Немецко-Российским экономическим союзом даст новый толчок для развития экономики нашего региона и Германии на долгие годы.



В ходе встречи представители департамента инвестиций и промышленности сообщили, что на территории региона уже успешно работают 22 иностранных предприятия. Они осуществляют свою деятельность в сферах фармацевтики, энергетики, машиностроения, строительства, полиграфии. Наличие в Ярославской области восьми активно развивающихся индустриальных парков и инвестплощадок открывает широкие возможности для реализации новых проектов зарубежных партнеров.



– Многие немецкие предприниматели хотят установить контакты с Россией и поддерживать их в течение длительного времени, – отметил генеральный директор Немецко-Российского экономического союза Ханно Штёкер. – Цель союза – укрепление позитивного имиджа компаний Германии, которые сотрудничают с российским бизнесом. Это способствует не только долгосрочным добрым отношениям двух народов, но и обеспечивает создание дополнительных рабочих мест. Особенно важно, что именно на уровне Правительства Ярославской области активно реализуется направление по формированию благоприятного инвестиционного климата. Для каждого из потенциальных бизнес -партнеров позиция руководства региона чрезвычайно важна.



Программа рабочего визита представителей Немецко-Российского экономического союза включает участие в семинаре, посвященном особенностям работы на рынках европейских государств, который пройдет на площадке центра «Мой бизнес». К обсуждению темы приглашены руководители более чем десяти малых и средних предприятий региона, заинтересованных в развитии сотрудничества с компаниями ФРГ.



Также делегаты посетят ряд предприятий и инвестплощадок Ярославской области.



Справка



Членами Немецко-Российского экономического союза являются четыре тысячи компаний среднего бизнеса в Германии и России, занимающиеся производством и торговлей. Среди них – «J. Ronnefeldt KG», «Wolf GmbH», «Helms Technologies GmbH», «Stambera Verpackungsmaschinen GmbH», «ProMinent», «STILL GmbH».