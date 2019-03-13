​Итоги исполнения региональной программы газификации в Ярославской области обсудили на заседании комитета по ЖКК, энергетике, экологии и природопользованию.



Общая сумма финансирования мероприятий в 2018 году составила почти 214 миллионов рублей: 70 миллионов было направлено на семь объектов теплоснабжения, остальное – на 28 объектов газификации. Протяженность построенных сетей составила более 90 километров.



В течение 2018 года велись строительно-монтажные работы, готовилась проектно-сметная документация на новые объекты. Долгожданный газ пришел в деревни Никольское и Андреевское Некрасовского района, в деревню Шалаево Гаврилов-Ямского района, в Запахомовский район города Рыбинска. Построены распределительные газопроводы по шести улицам Северного жилого района поселка Борисоглебского общей протяженностью более четырех километров.



Готовятся к вводу распределительные сети в деревнях Шишелово и Басова (более 400 домовладений), в селе Новом Переславского района (150 домов), селах Плещеево и Нарядово Гаврилов-Ямского района (более 100 домовладений) и по 5 улицам Рыбинска. А в Рыбинском районе по поручению Президента РФ введены в эксплуатацию газовые сети в деревне Залужье.



– В 2018 году сотни жителей Ярославской области получили возможность провести в свои дома голубое топливо, – рассказал и. о. директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев. – Многое удалось сделать в рамках соглашения с ПАО «Газпром», подписанного губернатором Дмитрием Мироновым. Со стороны региональной власти проводится большая работа по подготовке будущих потребителей природного газа, ведется синхронизация создания газовой инфраструктуры на местах с перспективами развития территорий.



В ноябре был введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод Татищев Погост – Марково в Ростовском районе. В рамках региональной программы построены распределительные сети в населенных пунктах Татищев Погост, Марково и Василево, что открыло возможности подключения к голубому топливу для 400 домовладений. Кроме этого, здесь возведена новая блочно-модульная газовая котельная. Завершается строительство еще одного межпоселкового газопровода – к селу Купанскому Переславского района.



В 2019 – 2020 годах за счет средств ПАО «Газпром» на территории Рыбинского, Мышкинского, Ярославского районов будут построены межпоселковые газопроводы протяженностью более 60 километров. Реализация проектов позволит газифицировать более тысячи домовладений и перевести на более дешевый вид топлива пять котельных.



Кроме того, проведено проектирование распределительных сетей в Даниловском и Ростовском районах.



Привлекались для реализации программы и внебюджетные средства. На них построены распределительные сети в селе Троицкая Слобода Переславского района, в деревнях Медведево и Коченятино Ярославского района, началось строительство межпоселкового газопровода высокого давления до населенных пунктов Левково и Бородино Ростовского района. Их общая протяженность составила более пяти километров.