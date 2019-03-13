​В рамках губернаторского проекта «Спорт – детям» новое оборудование для занятий физкультурой поступило в Белосельскую среднюю школу Пошехонского района.



– Для развития спортивных способностей детей у нас созданы благоприятные условия: отремонтирован спортзал, построена многофункциональная спортивная площадка, имеется достаточная база инвентаря, – отметила директор Белосельской средней школы Любовь Скобелева. – Но все со временем нуждается в обновлении, а в условиях развития массовой спортивно-оздоровительной работы возможность обновления спортивной материальной базы актуальна как никогда. К тому же новое оборудование поможет более эффективно организовать деятельность муниципального ресурсного центра по развитию школьных спортивных клубов, которым является наше учреждение.



Спортивный клуб «Старт» в Белосельской средней школе открылся в Пошехонском районе одним из первых, в 2015 году. Представители этого учебного заведения ежегодно входят в число лучших спортсменов района. В их арсенале – многочисленные победы в муниципальном этапе Президентских спортивных игр по легкой атлетике и лыжным гонкам в индивидуальном и командном зачете, результативное участие в районных соревнованиях по пионерболу и мини-футболу.



Удачным для спортсменов школьного клуба стал и текущий учебный год. Особенно ребята преуспели в любимом виде спорта – лыжных гонках. Президентские спортивные игры, «Лыжня России», лыжные гонки памяти В.В. Киселева принесли в копилку «Старта» 12 индивидуальных и три командные победы. Команда младшего возраста приняла участие в первенстве школьных спортивных клубов по лыжным гонкам.



Справка



Губернаторский проект «Спорт – детям» направлен на совершенствование материально-технической базы образовательных организаций. Его участниками стали пять начальных школ, 83 основные и 250 средних во всех муниципальных образованиях.



Общая стоимость проекта – 45 миллионов рублей. Закончить поставки оборудования планируется до конца марта.