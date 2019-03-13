|По информации пресс-службы аэропорта Туношна, со 2 апреля возобновлены рейсы по маршруту Казань – Ярославль – Казань. Рейсы будут выполняться авиакомпанией «ЮВТ Аэро» на комфортабельных 50-кресельных воздушных судах типа CRJ-200. Вылет из Ярославля по вторникам в 19.00 и воскресеньям в 12.00.
Выполнение рейсов стало возможным благодаря участию Ярославской области в федеральной программе развития региональных авиаперевозок.
Продажа авиабилетов на авиарейсы Ярославль – Казань стартует 15 марта.
Также с 31 марта скорректированы время и дни вылета рейсов авиакомпании «S7 Airlines» в Санкт-Петербург. Подробная информация размещена на сайте аэропорта www.yaravia.ru, справки по телефону (4852) 43-18-67.
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