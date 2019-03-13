|Развитие региональной пивоваренной отрасли обсудили на совещании в департаменте АПК и потребительского рынка, которое провел заместитель председателя Правительства области Валерий Холодов.
– Пивоваренная отрасль остается одной из важных составляющих экономики Ярославской области, – сказал Валерий Холодов. – От реализации пива за прошлый год в региональный бюджет поступило акцизов на сумму почти 6,7 миллиарда рублей, в том числе мелкими пивоварнями перечислено более 12 миллионов.
Участники диалога обсудили законодательные ограничения и их влияние на пивоваренную отрасль, а также вопросы налогообложения и обеспечения качества продукции.
Еще одна тема – создание в Ярославле музея пива, который может стать еще одной точкой притяжения для гостей столицы Золотого кольца.
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