|13 марта на расширенном заседании Правительства Ярославской области обсудили направления развития системы ЗАГС.
– Особенно важно, что в 2018 году реализация проекта по включению региональных органов ЗАГС в единую государственную информационную систему проведена успешно, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – В нее в электронном виде занесено уже 30 процентов актов гражданского состояния. Необходимо продолжать работу в данном направлении, так как это позволяет повысить качество предоставления услуг населению, значительно упрощает процедуру и сроки получения необходимых документов.
Как сообщила начальник управления ЗАГС Правительства региона Ирина Колобова, реализация проекта по формированию единого государственного реестра записей актов гражданского состояния шла во взаимодействии с ФНС России по Ярославской области.
– Во всех 24 отделах ЗАГС параллельно обновлялась материально-техническая база, было организовано обучение сотрудников, – сказала она. – Подключение к единой системе позволило оптимизировать работу органов ЗАГС и межведомственное взаимодействие. Для максимального сокращения сроков обработки запросов и создания комфортных условий получения услуг населением в четырех самых крупных отделах внедрена электронная система управления очередью.
Процесс перевода записей в электронный вид и конвертации исторических документов начиная с 1926 года должен быть полностью завершен до 2021 года. Гражданам реализация данного проекта дает возможность получать сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния по месту обращения, без направления запросов в другой субъект РФ, как было ранее.
Отмечено, что по итогам 2018 года все целевые показатели, установленные Правительством РФ в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в Ярославской области достигнуты в полном объеме.
Создание и запуск государственной информационной системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» – один из этапов формирования на федеральном уровне единого реестра населения России. Данные реестра будут использоваться при предоставлении мер адресной социальной поддержки населению, а также при планировании и реализации государственных программ, направленных на улучшение качества жизни в стране.
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