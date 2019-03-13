​В 2019 году в рамках адресной инвестиционной программы начнется строительство 13 объектов. Сегодня эти проекты обсуждались на заседании Правительства Ярославской области.



– Объекты, заложенные в программу, должны обеспечить решение целого ряда важнейших социальных задач, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – В первую очередь это ликвидация очередей в дошкольные учреждения и второй смены в школах, на что нас нацеливает Президент Российской Федерации Владимир Путин, а также повышение качества оказания медицинских услуг. Обращаю внимание руководителей органов местного самоуправления: вы лично отвечаете за подготовку документов, сроки выполнения работ и освоение бюджетных ассигнований в полном объеме.



Заместитель председателя Правительства Виктор Неженец доложил, что с каждым годом объемы финансирования объектов адресной инвестиционной программы увеличиваются. С 577 миллионов рублей в 2016 году они выросли до 2 миллиардов в текущем. При этом растет и доля участия федерального бюджета, которая в 2019 году составит 1,309 миллиарда рублей. В совокупности это дает возможность увеличивать число вводимых объектов.



Так, в 2018 году в рамках адресной инвестиционной программы на территории области были построены два детских сада, пристройка к школе, введены в эксплуатацию тренировочные площадки на двух стадионах, региональный центр по лыжным гонкам и биатлону, здание центра внешкольной работы «Ювента».



И. о. директора департамента строительства Виктор Жучков сообщил, что в этом году запланировано окончание строительства шести детских дошкольных образовательных учреждений. Среди готовящихся к сдаче объектов – детский сад и ясли в Дзержинском районе Ярославля, ясли во Фрунзенском районе, а также детские сады в Пошехонье и поселке Михайловском Ярославского муниципального района, ясли в городе Рыбинске. Сейчас на всех объектах ведутся строительно-монтажные работы.



В 2019 году начнется строительство школ в Ярославле и Рыбинске, детской поликлиники во Фрунзенском районе регионального центра, хирургического корпуса областной онкобольницы. Также планируется строительство семи дошкольных учреждений – четырех в Ярославле и трех в Рыбинске. В настоящее время по ним разрабатывается проектная документация. Как сообщил глава Рыбинска Денис Добряков, подрядчик уже вышел на площадку на улице Тракторной.



Отдельный блок программы посвящен спортивным объектам. На стадионе «Славнефть» в Ярославле предусмотрены замена существующего легкоатлетического покрытия, организация зон прыжков в высоту и длину и воркаута. В Ростове запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном.