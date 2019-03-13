​16 марта 120 школьников Ярославской области вновь отправятся в путешествие на поезде в рамках межрегионального туристско-образовательного проекта «Вагон знаний». На этот раз – в Москву. Ребятам предложат посетить обзорную экскурсию по городу, Красную площадь, увидеть столицу с высоких точек делового центра «Москва-сити».



Весной московские школьники планируют посетить Ярославский регион с ответным визитом. Для них проведут обзорные экскурсии в областном центре и в Ростове.



– Участие в проекте «Вагон знаний» позволяет получить два ключевых позитивных результата. Это популяризация историко-культурного наследия Ярославской области и увеличение туристического потока, – отметила директор департамента туризма региона Юлия Рыбакова. – Мы понимаем, что дети очень часто выступают инициаторами семейных путешествий. Поэтому надеемся, что участники проекта «Вагон знаний» вернутся в Ярославию, но уже вместе со своими друзьями, родителями.



Проект «Вагон знаний» предусматривает познавательные путешествия для школьников в соседние регионы на комфортабельных поездах. В пути для ребят организуют интерактивно-образовательную программу, а в городах – экскурсии, в том числе обзорные. Кроме Ярославской области инициатива реализуется в Самарской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской областях и Республике Башкортостан.



В 2018 году этот проект победил в номинации «Развитие туристического потенциала региона» Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ.



Подробнее о проекте и о том, как принять в нем участие, можно узнать по телефону (4852) 30-78-50.