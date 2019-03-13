​13 марта в парке Юбилейном в Ярославле прошло мероприятие для студентов средних профессиональных образовательных организаций «На старт!». Будущие железнодорожники, повара, парикмахеры, технологи, монтажники, программисты, строители, ветеринары и кинологи – участники 13 команд из колледжей и техникумов области боролись за звания победителей в творческих и спортивных состязаниях.



Мероприятие было посвящено объявленному в России Году театра. Необходимо было создать свою мини-постановку по известному литературному произведению, сочинить стихотворение на заданную тему, повторить стоп-кадр из пьесы и ответить на вопросы интеллектуальной викторины. На спортивных этапах требовалось выполнить упражнения на брусьях, разобраться со схемой ориентирования по карте.



– Здоровый образ жизни сегодня в моде, и это не может не радовать. Мы активно поддерживаем эту тенденцию и проводим мероприятия для молодых людей с включением подвижных игр в течение всего года, – рассказала заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Вера Даргель. – Специфика сегодняшних стартов в том, что они проводятся для студентов учреждений среднего профессионального образования. Выполняя интересные задания, они могут познакомиться друг с другом и активно, с пользой для здоровья провести день.



По итогам соревнований 1-е место, сладкие призы и сувениры завоевала команда Ярославского градостроительного колледжа, второе присуждено команде Великосельского аграрного колледжа, третье – студентам Ярославского промышленно-экономического колледжа имени Пастухова.



Организаторами мероприятия выступили ГАУ ЯО «Дворец молодежи» и педагогический отряд ЯО МОО «Союз студентов».