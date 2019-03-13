​13 марта в Правительстве области состоялось заседание регионального ведомственного проектного комитета по реализации национального проекта «Культура».



– Правительством Российской Федерации совместно с органами государственной власти регионов страны разработано 12 национальных проектов. Одним из таких проектов является национальный проект «Культура», – отметила председатель областного ведомственного комитета по реализации национальных проектов, заместитель председателя Правительства региона Екатерина Троицкая. – Он состоит из трех федеральных проектов, таких как «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Региональный ведомственный проектный комитет осуществляет координацию и контроль за реализацией нацпроекта в Ярославской области.



Реализация нацпроекта «Культура» рассчитана на шестилетний период – с 2019 по 2024 год.



– На сегодня подтвержденная сумма средств федерального бюджета на реализацию региональных программ нацпроекта «Культура» составляет порядка 240 миллионов рублей, – сообщила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – В то же время более 80 процентов федеральных средств в рамках нацпроекта выделяется на конкурсной и грантовой основе, и мы предпринимаем максимум усилий, чтобы получить дополнительное финансирование.



Для привлечения дополнительных федеральных средств подготовлены и направлены заявки в Минкультуры России. В них включены предложения по созданию, реконструкции и ремонту ряда региональных культурно-досуговых учреждений в сельской местности, капитальному ремонту театра юного зрителя имени С.В. Розова, оснащению оборудованием 12 кинозалов и созданию 6 модельных библиотек.



В 2019 году финансирование мероприятий региональных проектов из всех источников составит 48,98 миллиона рублей. В частности, в селе Рождествено Некрасовского муниципального района планируется построить Дом культуры, в зону обслуживания которого войдут 13 населенных пунктов. На реализацию проекта будет выделено 13,88 миллиона рублей. Из них 8,6 миллиона – средства федерального бюджета, 3,51 миллиона – областные средства, 1,35 миллиона – муниципальные.



Также в этом году шесть образовательных учреждений культуры получат финансирование на закупку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов. На эти цели предусмотрено 24,65 миллиона рублей федеральных средств. Доля областного бюджета составит 10,07 миллиона рублей, муниципального – 800 тысяч.



Кроме того, не менее 250 специалистов получат возможность повысить свою квалификацию по инновационным программам дополнительного профессионального образования на базе центров непрерывного образования в творческих вузах России.



В настоящее время благодаря нацпроекту началась поставка пианино отечественного производства в детские школы искусств региона в рамках совместной программы Минкультуры и Минпромторга России.



В 2022 – 2023 годах планируется закупить автоклубы на сумму 13,65 миллиона рублей, а также построить центр культурного развития в городе Данилове.



В результате реализации нацпроекта «Культура» к 2024 году количество посещений учреждений культуры должно увеличиться на 15 процентов, а число обращений к цифровым ресурсам в отрасли – в 5 раз.