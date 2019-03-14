​За прошлый год в «Электронном магазине закупок малого объема» Ярославской области опубликованы 5444 малые закупки на общую сумму 346,9 миллиона рублей. Средняя конкуренция по состоявшимся – 1,9. Эффективность выражена в полученной экономии, которая составила 23 миллиона рублей.



Такие цифры были озвучены на совещании с государственными и муниципальными заказчиками, которое прошло в Правительстве области.



– Сфера госзакупок – одна из самых динамичных в современном законодательстве, одна из самых сложных по количеству всевозможных правил и проверок, осуществляющихся в отношении заказчика, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Это сложная и многоуровневая система, на каждом ее этапе осуществляется строгий контроль. Таким образом, законодатель стремится добиться максимальной прозрачности и легитимности проводимых процедур.



С 1 января 2019 года в отношении заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, ведется предварительный финансовый контроль. Перед размещением документов о закупке в единой информационной системе zakupki.gov.ru их проверяет профильный орган.



До введения в действие модуля ГИС «Госзакупки Ярославской области» – «Электронного магазина закупок малого объема» порядок выбора поставщика при осуществлении закупок до 100/400 тысяч рублей не был регламентирован: заказчики выбирали контрагента для совершения сделок самостоятельно.



По словам директора департамента государственных закупок Андрея Афонина, по итогам 2019 года ожидаются существенные изменения отчетных цифр в сторону увеличения за счет реализации ряда мер по оптимизации, совершенствованию и развитию контрактной системы региона. В том числе – за счет завершившегося в 2018 году присоединения к единому информационному пространству региона муниципальных заказчиков 19 муниципальных районов и городских округов.