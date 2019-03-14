​В Ярославле стартовал международный фестиваль «Джаз над Волгой», который продлится до 18 марта. Его торжественное открытие состоялось 13 марта в концертном зале государственной филармонии имени Л.В. Собинова.



– Вот уже 40 лет крупнейшим музыкальным событием ярославской весны каждого нечетного года становится фестиваль «Джаз над Волгой», – сказала директор департамента культуры области Марина Васильева. – Это и культурный бренд нашего региона, и значимое событие в джазовой культуре всего мира. Важно и ценно, что фестиваль – это не только концерты, но и деловая программа, включающая конкурс юных талантов, презентации, а также дружеское общение музыкантов из разных стран мира. Убеждена, что фестиваль в очередной раз станет настоящим праздником для всех исполнителей и ценителей великого искусства джаза.



Мероприятия пройдут на сценических площадках его организаторов – Ярославской филармонии и Ярославского городского джазового центра, который 13 марта отметил свое 45-летие. Ведущий концертных программ – музыковед, заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов РФ профессор Владимир Фейертаг (Санкт-Петербург).



В концертах примут участие именитые джазовые исполнители, звезды отечественного и мирового уровня, неординарные коллективы: Alex Sipiagin Quintet, featuring Alina Engibaryan (Нью-Йорк), LRK Trio (Москва), FZ Quartet (Италия – Испания), Michele Calgaro Quartet (Виченца – Нью-Йорк – Москва), трио Тыну Найссоо (Таллинн – Москва), арт-квартет Тима Дорофеева и Сергей Старостин (Архангельск – Москва), Sasha Mashin’s Outsidethebox (Москва), квартет Дмитрия Мосьпана (Москва), трио «Kle2Go» (Москва), Alexander Dovgopoly Project (Москва), струнный проект Ильи Ершова (Ярославль – Москва), «Overdrive Blues Band» Сергея Кузнецова (Ярославль), «Standards III» Андрея Мартыненко и Милана Чижевская (Ярославль).



В рамках фестиваля пройдет ставший уже традиционным XI международный конкурс детских джазовых коллективов и солистов «Музыкальный родник – детям». Председатель жюри – арт-директор фестиваля, «русская звезда американского джаза», знаменитый трубач Алексей Сипягин. Кроме того, запланированы презентации центра исследования джаза, литературных изданий о джазе и новых музыкальных альбомов.



Ряд концертов в филармонии и джазовом центре организован при поддержке Министерства культуры России по программе «Всероссийские филармонические сезоны».



Завершающий концерт и закрытие фестиваля состоятся в Переславле-Залесском 18 марта.



Международный фестиваль «Джаз над Волгой» проходит при поддержке областного департамента культуры и управления культуры мэрии Ярославля.