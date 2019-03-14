​14 марта отмечается Международный день рек. В Ярославской области проводится комплекс мероприятий по охране водных объектов, включая надзорные по предупреждению и пресечению нарушений водного законодательства, а также по очистке от мусора прибрежной акватории водных объектов, предпочитаемых жителями для массового отдыха, рекреации и рыбалки.



На территории региона 4326 рек и ручьев и 83 озера. Реки Волга, Сить, Которосль, Плещеево озеро и озеро Неро находятся под контролем Росприроднадзора. Работа по выявлению и пресечению нарушений в сфере водоохранного законодательства ведется в межведомственном режиме.



– Усиление контроля за соблюдением требований законодательства в сфере защиты водных ресурсов – одно из основных направлений реализации концепции новой экологической политики, сформированной в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, – пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – В 2018 году наши инспекторы выявили и пресекли 67 нарушений водного законодательства. Виновные привлечены к ответственности. Использование водоохранной зоны с нарушением ограничений, установленных Водным кодексом РФ, предусматривает штрафы: для граждан – до 4500 рублей, для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.



Значительные средства в 2019 – 2021 годах регион получит в рамках федеральных проектов «Оздоровление Волги» (3,67 миллиарда рублей) и «Чистая вода» (254 миллиона рублей). Областное софинансирование составит более 160 миллионов рублей. Средства пойдут в том числе на мероприятия по сокращению поступления в реки загрязненных сточных вод.