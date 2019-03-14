​Работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, которая начнется в регионе после таяния снега, 14 марта обсудили на встрече в администрации Ярославского района. Участие в мероприятии приняли специалисты областного департамента охраны окружающей среды и природопользования, депутаты, общественные инспекторы, представители регионального оператора в сфере обращения с отходами.



– В Ярославской области создан институт общественных инспекторов, в который на сегодняшний день входят порядка 500 человек, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – В этом году они будут включены в работу по борьбе с несанкционированными свалками, которая ведется в рамках новой экологической политики, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Каждый из инспекторов пройдет соответствующий инструктаж и сможет внести свой вклад в повышение экологической безопасности региона. Такие встречи с общественными инспекторами пройдут во всех муниципальных районах области.



Всем общественным помощникам выданы соответствующие удостоверения. Инспекторы имеют право фиксировать правонарушения с помощью фото- и видеосъемки и направлять материалы в органы государственного надзора, вести информационную и профилактическую работу. В этом году дружинники возьмут на себя и выявление мест незаконного складирования отходов. Инспектору, обнаружившему свалку, необходимо определить ее площадь, примерный объем и морфологический состав отходов. По возможности – их принадлежность конкретным организациям. Вся информация отправляется в департамент охраны окружающей среды и природопользования с указанием времени и места обнаружения.



– Важно, что в рамках мероприятия общественные помощники обсудили со специалистами алгоритм действий по выявлению и пресечению нарушений в сфере природоохранного законодательства, – отметил заместитель председателя комитета Ярославской областной Думы по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию Андрей Щенников. – В этом году в нашем регионе работа по ликвидации несанкционированных свалок будет проводиться активнее, в том числе в рамках реализации концепции новой экологической политики.



При планировании маршрутов обследования специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования учитывают информацию ресурса «Интерактивная карта свалок», созданного Общероссийским народным фронтом. Также принимаются во внимание сведения, поступающие на телефон горячей линии (4852) 400-230.



В минувшем году сотрудники департамента выявили 1216 мест несанкционированного размещения отходов, 1170 из них удалось ликвидировать. Кроме того, за истекший год с территории лесных массивов было вывезено более 3,5 кубометра отходов. Данные свалки были обнаружены при активном участии волонтеров и общественников.



Напомним, штраф за несанкционированную свалку мусора: для граждан – до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч рублей, для осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 250 тысяч рублей.