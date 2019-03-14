​Пять городов Ярославской области примут участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2019 году он проводится Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации второй раз.



– Углич, Данилов и Гаврилов-Ям в прошлом году вышли в финал, до победы им не хватило совсем немного, и они заявляются повторно. Также свои силы попробуют и два новых участника – Пошехонье и Любим, для них заявки на конкурс готовят студенты института архитектуры и дизайна Ярославского государственного технического университета, – рассказал советник губернатора, главный архитектор региона Михаил Кудряшов. – Президент страны Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросам улучшения жилищных условий населения и формирования благоприятной городской среды отметил важность и необходимость привлечения к работе над общественными пространствами и проектами благоустройства молодых архитекторов и специализированных высших учебных заведений. Пространства для проектирования были определены путем неоднократных широких общественных обсуждений в каждом муниципальном образовании. Мнения и пожелания жителей являются приоритетом.



В Угличе планируется провести работы на Спасской улице как первый этап комплексной регенерации и развития исторического центра, в Данилове – на Советской площади как этап формирования пешеходного променада. В Гаврилов-Яме горожане проголосовали за благоустройство фабричного пруда как части общей концепции природного ландшафта города.



В Пошехонье в проект вошла территория слияния рек Согожи и Пертомки, а в Любиме – ландшафтная регенерация исторического городского ядра.



В ближайшее время будут сформированы полные комплекты документов для подачи заявок. До 1 апреля все пять проектов региона будут отправлены в Минстрой РФ. Победителей второго Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях определят до 1 июня.



Финансирование конкурса будет осуществляться в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Всего на преображение малых городов и сохранение идентичности исторических поселений в Российской Федерации в 2019 – 2024 годах планируется направить 30 миллиардов рублей.



Справка



В конкурсе, организованном по поручению Президента РФ Владимира Путина, принимают участие города с населением до 100 тысяч жителей и исторические поселения, за исключением столиц субъектов РФ.



В 2018 году в число победителей вошли четыре проекта Ярославской области – от Мышкина, Тутаева, Переславля-Залесского и Ростова.